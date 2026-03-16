★新作登場！人気ファミレスチェーンを梅沢富美男が正直レビュー！★ お手頃価格でおいしくて楽しいファミリーレストラン実は去年、物価高の影響もあり利用する人が増加！ そんなファミレスグルメが今驚きの進化を遂げている今回はガスト・ココス・デニーズのファミレス人気３チェーンの新メニューを芸能界きっての食通梅沢富美男が正直レビュー！ ＜出演者＞梅沢富美男・夏菜・福田麻貴（3時のヒロイン） 【