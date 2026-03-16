★春祭りも始まる小江戸・川越旅！★ これから見頃を迎える桜を眺めながら、舟遊の絶景体験もそんなこれからが旬の埼玉県川越で春満喫旅 ＜出演者＞コットン・戸田恵子・小島奈津子 【今回ご紹介したお店】 ★くらづくり本舗桜どら焼福蔵桜花餅 ★kashichi亀の桜最中和菓子体験作り ★小江戸おさつ庵2色のおさつチップ ★氷川神社さくらさく守り ★近江屋長兵衛商店おからドーナツ