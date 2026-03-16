2026年3月15日、韓国メディア・ハンギョレは、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で、優勝候補と見られていた日本がベネズエラに敗れ、大会史上初めてベスト4進出を逃したと報じた。15日に米マイアミで行われた準々決勝で、日本はベネズエラと対戦。1回表に先制を許すもその裏に大谷翔平のソロホームランで同点に追いつくと、その後も優勢に試合を進めた。ところが、中盤にベネズエラ打線の猛攻に遭い、最終的に5-