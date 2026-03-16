北京大学の研究チームがこのほど、光チップ分野で大きな進展を遂げ、世界で初めて2Gから6G＋までの全世代に対応するワイヤレス通信技術の開発に成功しました。国際学術誌「ネイチャーフォトニクス」は、北京大学の常林研究員が率いるチームと合同研究者による2本の論文を同日掲載しました。紹介によると、2Gの時代から現在の5G、そして近い将来の6Gまで、通信世代が一つ進むごとに、通信基地局や端末には毎回新しいハードウェアを