熊本市北区の飲食店でノロウイルスによる食中毒が発生し、1日間の営業停止処分となりました。 食中毒が発生したのは、熊本市北区植木町の飲食店「Blue Daisy」です。 熊本市保健所によりますと、今年2月28日の午後0時半ごろに店を利用した3グループ9人のうち8人（男性1人、女性7人、年齢10歳未満～70代）が、翌日午後に集中して嘔吐、発熱、下痢などの症状を訴えたということです。 入院した人はおらず、8人の症状