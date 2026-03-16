◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝米国2―1ドミニカ共和国（2026年3月15日ローンデポ・パーク）昨季、ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたポール・スキーンズ投手（23＝パイレーツ）が15日（日本時間16日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表として準決勝のドミニカ共和国戦に先発し、4回1/3を6安打1失点の粘投で3大会連続の決勝進出に貢献した。試合後にMLBネットワークのインタビューに応じた