円企画は、所属する俳優・山崎健二さんが今月９日に死去したことを発表しました。【写真を見る】【 訃報 】俳優・山崎健二さん（７４）死去『軍師官兵衛』『テセウスの船』など出演発表では「かねてから病気療養中でございましたが去る令和八年三月九日享年七四歳逝去致しました」と伝え、「ここに生前のご厚誼に深謝し 謹んでご通知申し上げます」としました。また、葬儀は故人の遺志で近親者のみの家族葬で執り行われた