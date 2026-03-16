◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝米国2―1ドミニカ共和国（2026年3月15日マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国代表は15日（日本時間16日）、準決勝でドミニカ共和国に勝利し3大会連続となる決勝進出を決めた。16日（同17日）に行われる準決勝のイタリアとベネズエラの勝者と戦う。米国は2回に先発のスキーンズがカミネロにソロを浴びて先制を許したが、4回にこの日5番に抜てきされ