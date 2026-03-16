俳優の高橋英樹が15日に自身のアメブロを更新。妻・美恵子さんとの結婚52周年を迎えたことを報告し、記念日のランチを楽しんだ様子を明かした。【映像】高橋英樹と妻・美恵子さんの水着姿（複数カット）この日、高橋は「記念日ランチはユッチャン」というタイトルでブログを更新。「六本木焼き肉のユッチャンランチ 結婚52周年です」といい、「早いなあ！あっという間の年月でした」と、夫婦の歩みを感慨深げに振り返った。