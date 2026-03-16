2026WBCは準々決勝敗退となった侍ジャパン。その中でも、数々の名場面や期待の新星の活躍がありました。野球解説者の赤星憲広さんは、4部門に分けて選手たちの躍動をピックアップ。「侍ジャパンアワード」として発表します。「興奮したで賞」この賞に選出されたのは吉田正尚選手。特にオーストラリア戦で見せた右中間への逆転2ランをあげ、その打ち方についても絶賛しました。場面は1点ビハインドで迎えた7回。足元付近に食い込む