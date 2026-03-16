【東スポ音楽館】演歌歌手・坂本冬美がデビュー４０周年を迎え、３月４日にリリースしたのが記念シングル「遠い昔の恋の歌」（作詞・作曲／川村結花）だ。シンガー・ソングライターの川村が坂本のために温めていた一作だという。――新曲はどんな作品ですか坂本「ふと振り返ったときに、あの時、あの人を選んでいたら、あの人と決断していたらといろいろ思うことはある。それでも、この道を選択して後悔しているわけでもないし