昨年１２月２３日に亡くなった男子ゴルフのレジェンドで「ジャンボ」こと尾崎将司さん（享年７８）の「お別れの会」が１６日、都内のホテルで行われた。親交の深かった歌手の松山千春（７０）が参列し、尾崎さんとの意外な思い出を明かした。尾崎さんとは３、４０年来の付き合いで、この日は北海道から駆けつけたという。「何があっても、こなきゃいけないだろうと。もちろん、男子プロゴルフ界の歴史を変えた男だけど、プライ