WBC準決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝でドミニカ共和国が1-2で米国に敗れた。優勝候補同士の熱戦。フアン・ソト、ブラディミール・ゲレーロJr.、フェルナンド・タティスJr.らが揃ったスーパースター軍団が4強で散った。1点を追う9回2死三塁の好機で、最後は見逃し三振。微妙な判定に怒りの猛抗議も、判定は覆らなかった。最後は9回2死三塁から、ペルドモが見逃し三振に倒れゲー