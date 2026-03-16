Photo: 山科拓郎 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。夜のちょっとした散歩や、いざというときの備えとして欠かせない懐中電灯。みなさんはどんな基準で選んでいますか？スマホのライトでは心許ないけれど、本格的なアウトドア用は重くてかさばるから普段は持ち歩かない……という方も多いのではないでしょうか。「毎日持ち歩けて、ちゃんと使え