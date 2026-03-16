カーリング男子代表のＳＣ軽井沢クラブでサード兼スキップを務める山口剛史が、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪の印象について語った。チームは２５年１２月の世界最終予選で敗れ、ミラノ・コルティナ五輪の出場を逃した。１８年平昌五輪を経験している山口は、できる限りの形で男女の試合をチェック。１６日には長野・軽井沢市内で取材に応じ「自分が次の五輪に出るためには世界選手権に出ている必要があるとか、グランドス