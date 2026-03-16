Image: Northwestern University モジュール型ガジェットのメリットといえば、ユーザー自身が用途に合わせてパーツを選び、自由に交換やアップグレードができる点にあります。これはモジュール型ロボットにおいても同様です。ところが、ある研究が提案する新しいモジュール型ロボットには、そもそもカスタマイズを行う「ユーザー」すら存在しないのです。ロボが環境に適した形を考えて合体！