【モデルプレス＝2026/03/16】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男が手伝ってくれたという手作りのホットケーキを公開した。【写真】井戸田潤の33歳美人妻「焼き色に食欲そそられる」息子と合作した米粉バナナホットケーキ◆蜂谷晏海、手作りホットケーキ公開蜂谷は「兄バーグが上にバナナ置き係をしてくれた米粉のホットケーキ 本人は食べないので私