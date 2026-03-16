【モデルプレス＝2026/03/16】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が3月14日、自身のInstagramを更新。栄養満点の手作り弁当を披露した。【写真】37歳女芸人「美味しそうな色合い」鶏西京焼きなど6品が詰まった曲げわっぱ弁当◆誠子、手作り弁当公開誠子は「ちいさいじゃがいも好き」とつづり、鶏西京焼きや新じゃが揚げ、味玉子、人参と白菜の簡単キムチなど6品を曲げわっぱに敷き詰めた手作り弁当の写真を複数枚投稿。揚げたばか