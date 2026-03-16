【モデルプレス＝2026/03/16】元SKE48の大場美奈が3月14日、自身のInstagramを更新。第1子との2ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】夫はプロ野球選手 33歳元SKE「大きくなった」オン眉前髪の子供との2ショット◆大場美奈、愛しの我が子との仲良しショット大場は、約2ヶ月半ぶりの投稿で「インスタ更新ずっとしたかった〜！やっとできました〜！お久しぶりです」とつづり、「写真は去年です（まさかの）Number webの取材を