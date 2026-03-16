イラン攻撃が思うように展開しないことにいら立ったトランプ大統領が、中国、フランス、日本、韓国、英国の5か国にホルムズ海峡へ軍艦を派遣するよう要望していることについて、2026年3月16日放送の「サン！シャイン」（フジテレビ系）で、いつもは温厚なメインキャスター・谷原章介さんが珍しく声を荒げた。「国連での決議も何も図られていない」「今回のこれ（イラン攻撃）は、イスラエルとアメリカが勝手に始めた戦争であって、