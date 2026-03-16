季節の変わり目は「何を着たらいいか迷う……」と、服装選びに悩む日が増える人も多いのでは。そんなときに頼りになりそうなのが、大人世代の着こなしに寄り添う【ユニクロ】の「優秀カーディガン」。サッと羽織るだけで、いつもの装いに旬な表情をプラスしてくれそうなアイテムが多数揃っています。春の装いを格上げする予感の、魅力的なラインナップを紹介します。 大人ガーリーなレトロカーデ