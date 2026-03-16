モデルで女優のベラ・ハディッド（29）が、プラダ初のグローバル・ビューティーアンバサダーに起用された。プラダのメイクアップラインに新たに加わるチーク「プラダ タッチ」のローンチを担い、今後の展開に意欲を示している。 【写真】「プラダ タッチ」を手にミューズとなったことを報告 ベラは就任について、「ファッションに携わる人にとって夢の仕事」と語り、長年敬愛して