歌手のケリー・クラークソンは「アメリカン・アイドル」優勝時に約束されていた車をまだもらっていないという。24年前に同オーディション番組のシーズン1で優勝したケリーは、100万ドル（約1.58億円）相当のレコード契約は獲得したものの、賞品だったはずの車はもらえなかったと明かした。 【写真】ラブラブだったころも…泥沼離婚の夫に月2000万円の支払い命じられたケリー何で!?