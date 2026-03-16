≒JOY ≒JOY（ニアジョイ）が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』に出演。「電話番号教えて！」「ブルーハワイレモン」「ピーチティーとピーチパイ」「初恋シンデレラ」を披露した。爽やかな空気が吹き込んだ。パステルカラーの衣装で登場した≒JOY。まずは「電話番号教えて！」を披露して一気に≒JOY色に染め上げると「ブルー