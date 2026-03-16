Windows 11の初期セットアップ中にユーザーフォルダ名を自由に設定できるようになる機能が、2026年3月13日(金)に配信されたWindows 11のDev ChannelとBeta Channelに実装されました。Announcing Windows 11 Insider Preview Build 26220.8062 (Beta Channel) | Windows Insider Bloghttps://blogs.windows.com/windows-insider/2026/03/13/announcing-windows-11-insider-preview-build-26220-8062-beta-channel/Windows 11's init