鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第8話が15日に放送され、10億円と100億円相当の品物が消失した真相が明らかになると、ネット上には「ふざけやがって…」「とんでもない」「まじで極悪すぎて」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】一香（戸田恵梨香）と夏海（山口紗弥加）の過去も判明！第8話では、3年前の出来事が