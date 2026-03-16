昨年１２月２３日に７８歳で死去した男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が１６日、東京・帝国ホテルで行われ、約１０００人が参列した。尾崎さんの愛弟子で、国内女子ゴルフの昨季年間女王・佐久間朱莉（しゅり、大東建託）が参列。２週前の開幕戦・ダイキンオーキッドレディスで通算５勝目を挙げ「まだ寂しい気持ちはずっと残ってるけど、しっかり優勝報告ができたので、残りの試合も頑張