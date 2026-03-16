１０日、山東省・青島港のコンテナターミナル。（ドローンから、青島＝新華社配信／兪方平）【新華社北京3月16日】中国国家統計局が16日発表したデータによると、今年1〜2月の一定規模（主要事業の年間売上高2千万元、1元＝約23円）以上工業企業の増加値（付加価値額）は前年同期比6.3％増加し、サービス業生産指数は5.2％上昇した。モノの貿易額は18.3％、社会消費財小売総額は2.8％それぞれ増えた。2026年の国民経済は力強いス