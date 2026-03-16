女優・桜井ユキが１６日、大阪市北区のカンテレで、出演中の同局・フジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」（月曜・後１０時）をＰＲした。視聴者のＳＮＳでの考察ぶりも話題になっている今作で、桜井も初めてＸ（旧ツイッター）のアカウントを取得。自身の演技が視聴者をミスリードしたことを確認して「引っかかったな」とほくそ笑んでいることを明かした。桜井は今作について「自分の身には起こってほしくないことがギッ