ABCテレビの増田紗織アナウンサー（29）が16日、自身のX（旧ツイッター）を更新。退社を報告した。増田アナは「いつもあたたかいコメントをありがとうございます」と書き出し、「この度3月末をもって7年間お世話になった朝日放送テレビを退社することになりました。様々な挑戦や経験をさせて頂き、朝日放送テレビには本当に感謝しています」と伝えた。そして「一から育ててくださった番組スタッフの皆さま、取材に応じてくだ