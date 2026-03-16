トリノ五輪女子フィギュアスケート代表の安藤美姫さん（38）が15日、ABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。娘のスケート挑戦に本音を語った。安藤さんは2013年4月に未婚で長女を出産し、育児と現役生活を両立させ、同年の全日本選手権では7位入賞した。そんな娘・ヒマワリさんは現在スケートに挑戦中。「本当はスケートはあんまやって欲しくない。絶対辛い思いはするんで。わざわざそのスポーツをやってほしいとは思わ