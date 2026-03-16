映画界最高の名誉とされる第98回アカデミー賞の授賞式がアメリカ・ロサンゼルスで15日、行われました。レオナルド・ディカプリオさん主演の「ワン・バトル・アフター・アナザー」が、作品賞など6部門で受賞する快挙となりました。「ワン・バトル・アフター・アナザー」は、レオナルド・ディカプリオさん演じる冴えない元革命家の父親が、何者かに狙われた娘を守るため、次々と闘いに巻き込まれる姿を描いた作品で、作品賞、監督賞