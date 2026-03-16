タレントの上沼恵美子（70）が16日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演。夫のくどい物言いについて言及した。上沼は夫へのストレスが原因で心身に不調をきたす症状「夫源病」を発症し、夫真平氏と別居中。週に1度だけ食事を共にしている。前日に食事を共にし、真平氏が知人と3人で中華料理を食べに行ったことが話題に。ギョーザを注文したところ、店員が小皿2枚を置いていったといい、上沼は「う