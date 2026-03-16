15日午後、新潟市中央区で住宅1棟が燃える火事がありました。火事があったのは新潟市中央区室町の住宅です。警察と消防によりますと15日午後3時45分ごろ、近隣住民から「玄関から炎がでている」と消防に通報がありました。＜近所の人＞「『バーン』という音で事故かなと思ったら……衝撃の音で外に出てみたら煙と火がすごかった」消防車10台が出動し火は約1時間後に消し止められました。近くの建物への延焼はなくケガ人も確