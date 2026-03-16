JR東日本は、設備メンテナンスを行うため、5月から6月にかけて複数の路線で、一部列車が運休すると発表しました。運休が発生するのは、奥羽線、男鹿線、五能線です。JR東日本によりますと、故障頻度を減らすとともに保守作業の省力化の実現、さらなる安全安定輸送確保のための枕木交換など、設備メンテナンスを行うということです。メンテナンスにより、設備の適切な維持管理とともに作業の効率化や安全性の向上、従事者の働き方改