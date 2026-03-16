meito（名古屋市、三矢益夫社長）は、名古屋市とだがわこどもランド（名古屋市港区）とネーミングライツ・パートナー契約を締結した。今年4月1日から29年3月31日までの3年間、同施設の名称に同社の社名や主力ブランドの名前が冠される。名古屋市とだがわこどもランドは、約1・7haの広大な敷地に東海地区最大級の大型木製遊具を備え、子どもが自由に遊べる場を提供する大型児童センターとして長く市民に親しまれている。今回