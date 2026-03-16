今年6月末で満了となるボルシア・ドルトムントとの契約を延長しないことを明らかにしたことで、ユリアン・ブラントは一躍夏の移籍市場での注目銘柄として関心を集めるようになった。これまでドルトムントで公式戦299試合に出場して56ゴール69アシストを記録するなど攻撃の牽引役を務めてきたブラントを移籍金の発生しないフリートランスファーで獲得できるようになったことで、既にアーセナルが獲得に興味を示すなど複数のクラブが