18日(現地時間)、バイエルン・ミュンヘンはUEFAチャンピオンズリーグ(CL)のラウンド16・2ndレグでアタランタと対戦する。10日に行われた1stレグでは、バイエルンが6-1で大勝を収めている。そのため、たとえ敗れても4点差以内であればバイエルンの準々決勝進出が決まる。しかし、この状況は決して楽観視できるものではない。なぜなら今のバイエルンではトップチーム所属のゴールキーパーが全員負傷によって離脱しているからだ。正ゴ