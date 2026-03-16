演歌歌手の藤あや子が15日に自身のアメブロを更新。孫とオーダービュッフェのランチを楽しんだことを報告した。この日、藤は「昨日のランチ」というタイトルでブログを更新し「マンダリンホテル『センス』のオーダービュッフェ」へ足を運んだことを報告。今回のランチについて「あっちゃんも試験終わりでご褒美ランチ」と、試験を終えた孫のためであったことを説明した。続けて、数々の豪華な料理の写真とともに「現役JKに負けない