TikTokアメリカ法人の売却契約に関連し、アメリカ政府は仲介手数料として投資家から100億ドル(約1兆5900億円)を受け取る予定であると、経済紙のウォール・ストリート・ジャーナルが報じました。Exclusive | Trump Administration Set to Receive $10 Billion Fee for Brokering TikTok Deal - WSJhttps://www.wsj.com/tech/tiktok-deal-fee-trump-administration-5aa31c9fTrump administration set to receive $10 billion fee for