西武は１６日、山田陽翔投手が９日に神奈川県内の病院で「右肘関節鏡視下クリーニング術」を受けたと発表した。実戦復帰までは４か月を要する見込み。山田はプロ３年目の昨季、１軍戦初登板を果たすと、勝利の方程式の一角として４９試合に登板し防御率２・０８の成績。守護神・平良が先発に再転向した今季も、活躍が期待されていた。