人気アニメ『呪術廻戦』の新規描き下ろし商品が、ドン・キホーテ対象店舗にて発売されることが決定した。ビジュアルも解禁となり、3月28日よりドン・キホーテ対象店舗にて「雨」をテーマにした新規描き下ろし商品を発売する。【画像】そのキャラの新規描き下ろし！？公開された『呪術』×ドンキのビジュアルさらに、アニメ『呪術廻戦』関連商品を一会計につき2000円（税込）購入ごとに特典ミニカード（全6種）をランダムで1枚