ワタベウェディング株式会社（本社・京都市）は１６日、首都圏の大学生の男女６９９人を対象に、「大学生の恋愛・結婚に関するアンケート調査」を実施し、結果を発表した。交際経験についてたずねたところ、約３割が「現在恋人がいる」（３３・５％）と答えた。一方、２８・１％が「一度も恋人がいたことはない」と答えた人も２割以上。過去３年間の結果で見ても２０２３年度から２５年度まで平均して約３割の学生が「現在恋人