TRFのDJ KOO（64）が16日、東京・葛飾野高校で、特別授業を行った。今年でDJ活動45周年を迎え、これまでの自身の経験やターニングポイントを、1年生、2年生の生徒640人に語った。DJの道を歩み始めた当時「先輩のDJを聞いたりいろんな店に行ったり、柄にもなくDJについて勉強をしまくりました」と振り返った。小室哲哉との出会いにも触れ、「頑張る気持ちと同時に、それまでにもっと勉強しておけば、もっと視野を広げておけば、もっ