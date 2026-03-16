多くのサラリーマンにとって、「出張費用の精算」は気が重い作業ではないでしょうか。特に出張中に支出した食事代の精算については、シビアな判断をする会社が多く、「朝食代として提出したレシートを経理から突き返された」という経験を持つ人は多いかもしれません。 「ホテル1泊・朝食付きプラン8000円」の代金は旅費として全額承認されるのに、「ホテル1泊・素泊まりプラン7000円＋朝食代1000円」の代金はホテ