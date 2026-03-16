「香典袋は届いたのに中が空だった。相手に伝えるべきか、それとも知らないふりでお返しをするべきか」と悩む投稿がSNSで話題になりました。葬儀や法要の際、遺族は参列者への対応や手続きなどに追われ、非常に慌ただしい時間を過ごします。 そのため、受付で受け取った香典の中身を、その場ですぐに確認するのではなく、落ち着いてから整理することもあるでしょう。そのような状況で、「香典の中身が入っていない」となった