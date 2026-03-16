せっかく1万5000円も払って新幹線のグリーン車に乗ったのに、赤ちゃんが泣いていては、ゆっくり休めず複雑な心境になるかもしれません。 赤ちゃんが泣くのは自然なことであり、誰が悪いわけでもないとはいえ、静けさを求めて安くはない料金を支払った側としては、「普通車に移動して差額を返してほしい」と考えるのは無理もないでしょう。 本記事では、グリーン車の定義や料金の仕組みに基づき、赤ちゃんの