仕事が忙しい現役世代の中には、「老後資金が足りるか心配……」と何となく不安を感じている人もいるでしょう。老後資金はいくら必要なのかが分からないため、漠然と心配してしまうのも無理はありません。 現在余剰資金があり、老後のためのお金を用意したいのであれば、NISAでの積み立てがおすすめです。本記事では、友人から聞いたNISAを始める際、S&P500とオルカンどちらがよいのかなどを解説します。 NISA制