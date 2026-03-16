は、2026年（第98回）授賞式でも“炎上”騒動をイジられた。 シャラメは主演『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のインタビュー中に「バレエやオペラのような、“これを存続させよう、もう誰も気にしちゃいないけど”という世界では働きたくない」と発言したことが物議を醸していた。オペラ・バレエ業界も反応を見せていたほか、ウーピー・ゴールドバーグやスティーブン・