『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』の予約受付が2026年3月13日より開始された。あわせて特設サイトもオープンし、3月15日からは秋葉原エリアで映画予告風ポスターの屋外広告も展開している。 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』は、2026年6月26日に世界同時発売予定の新セットだ